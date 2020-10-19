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"Справедливости нет". Почему Сапар Исаков сбежал из Кыргызстана?

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- Екатерина Улитина
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Экс-премьер-министр Сапар Исаков имеет все шансы реабилитироваться перед правосудием. Однако он предпочел покинуть страну и искать политическое убежище в Европе. По крайней мере об этом сообщил журналист Улугбек Бабакулов, который живет последние годы во Франции.

Надо сказать, что сторонники Сапара Исакова не слишком доверяют этому сообщению.

- Эту информацию нужно тщательно проверить. Пока я думаю, что это фейк. Его семья, близкие и сторонники не знают где он находится, мы очень беспокоимся, - прокомментировала VB.KG член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

Она отметила, что они не получают вестей от Сапара Исакова с 10 октября. В момент последней встречи у него не было никаких документов, поэтому он не мог пересечь границу.

Тем не менее многие уверены, что бегство бывшего премьер-министра вполне может быть правдой.

- Я думаю, что его вина в деле по ТЭЦ и по историческому музею не была доказана, по крайней мере столь строгий приговор не оправдан. Уголовные дела Сапара Исакова я рассматриваю как политический заказ, преследование. Однако Садыр Жапаров дал понять, что теперь есть шанс пересмотреть приговор, но для этого Сапар Исаков должен присутствовать лично и добиваться справедливости. Если же он решил сбежать, то я могу его понять. В Кыргызстане добиться справедливости почти невозможно. Закон используют как удобно. Если бы мы жили в правовом государстве, то он мог бы реабилитироваться, - сказал в комментарии VB.KG политолог Марс Сариев.

Он также отметил, что за границей также могут находиться Албек Ибраимов и другие политические деятели, которые пропали из поля зрения после событий 5 и 6 октября.


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URL: https://www.vb.kg/393252
Теги:
Садыр Жапаров, Сапар Исаков, суд, Кыргызстан
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