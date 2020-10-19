Эксперты в РФ продолжают комментировать ситуацию в Кыргызстане

Развитие ситуации в Кыргызстане после отставки президента Сооронбая Жээнбекова остается в поле зрения российского экспертного сообщества. Очередной точкой отсчета, по мнению многих, станут предстоящие выборы в Жогорку Кенеш, планируемые на декабрь.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин, выступая в эфире радио "Спутник", отметил, что ситуация в Бишкеке действительно стабилизировалась. Однако, по его мнению, не исключено, что только на время.

"Наибольшие опасения с точки зрения сохранения общественного порядка вызывали сторонники Садыра Жапарова, которые были особенно активны. Они проводили непрекращающиеся митинги... Сейчас они удовлетворены исходом последних кадровых решений в Киргизии. И градус напряжения, очевидно, на какое-то время спадет", - констатирует Грозин.

"Но я не исключаю вероятности того, - продолжает он, - что нынешняя ситуация, которую известный политик Омурбек Текебаев охарактеризовал как беспрецедентную, при которой вся власть концентрируется у одного человека, очевидно, многими будет воспринята как неприемлемая. И поэтому не исключаю того, что через какое-то время парламентарии опять будут голосовать за введение чрезвычайного положения. В Киргизии ситуация меняется очень динамично, и можно ожидать всего".

А вот заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев полагает, что, по крайней мере, до этих выборов в беспорядков в республике не будет.

"Надо учитывать, что по конституции Киргизии полномочия президента страны гораздо меньше, чем, например, у президента России или президента Белоруссии. Там важнее должность премьер-министра. Задачей Жапарова сейчас будет провести парламентские выборы, назначенные на декабрь. Парламентские выборы дают дорогу к окончательному утверждению его на посту премьер-министра. … Надеемся, что Жапаров возьмет ситуацию под контроль и проведет нормальные, честные, открытые парламентские выборы", - заявляет Суздальцев.

"Конечно, недовольных очень много, они очень политизированы. Но, думаю, что массированные беспорядки сейчас сомнительны, потому что как раз те, кого отстранили от выборов в октябре, сейчас получают временную власть. Но ждем до парламентских выборов", – сказал Андрей Суздальцев, происходящее также в эфире радио "Cпутник".

"Российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации в дружественной нам Киргизии", - об этом заявила на очередном брифинге, состоявшемся в конце минувшей недели, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Выражаем надежду на то, что этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства. Россия как стратегический партнер и союзник Киргизии оказывала и будет оказывать для этого всё необходимое содействие", - подчеркнула Захарова.