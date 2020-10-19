Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

Эксперты в РФ продолжают комментировать ситуацию в Кыргызстане

301  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Развитие ситуации в Кыргызстане после отставки президента Сооронбая Жээнбекова остается в поле зрения российского экспертного сообщества. Очередной точкой отсчета, по мнению многих, станут предстоящие выборы в Жогорку Кенеш, планируемые на декабрь.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин, выступая в эфире радио "Спутник", отметил, что ситуация в Бишкеке действительно стабилизировалась. Однако, по его мнению, не исключено, что только на время.

"Наибольшие опасения с точки зрения сохранения общественного порядка вызывали сторонники Садыра Жапарова, которые были особенно активны. Они проводили непрекращающиеся митинги... Сейчас они удовлетворены исходом последних кадровых решений в Киргизии. И градус напряжения, очевидно, на какое-то время спадет", - констатирует Грозин.

"Но я не исключаю вероятности того, - продолжает он, - что нынешняя ситуация, которую известный политик Омурбек Текебаев охарактеризовал как беспрецедентную, при которой вся власть концентрируется у одного человека, очевидно, многими будет воспринята как неприемлемая. И поэтому не исключаю того, что через какое-то время парламентарии опять будут голосовать за введение чрезвычайного положения. В Киргизии ситуация меняется очень динамично, и можно ожидать всего".

А вот заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев полагает, что, по крайней мере, до этих выборов в беспорядков в республике не будет.

"Надо учитывать, что по конституции Киргизии полномочия президента страны гораздо меньше, чем, например, у президента России или президента Белоруссии. Там важнее должность премьер-министра. Задачей Жапарова сейчас будет провести парламентские выборы, назначенные на декабрь. Парламентские выборы дают дорогу к окончательному утверждению его на посту премьер-министра. … Надеемся, что Жапаров возьмет ситуацию под контроль и проведет нормальные, честные, открытые парламентские выборы", - заявляет Суздальцев.

"Конечно, недовольных очень много, они очень политизированы. Но, думаю, что массированные беспорядки сейчас сомнительны, потому что как раз те, кого отстранили от выборов в октябре, сейчас получают временную власть. Но ждем до парламентских выборов", – сказал Андрей Суздальцев, происходящее также в эфире радио "Cпутник".

"Российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации в дружественной нам Киргизии", - об этом заявила на очередном брифинге, состоявшемся в конце минувшей недели, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике. Выражаем надежду на то, что этот процесс будет проходить в рамках конституции и национального законодательства. Россия как стратегический партнер и союзник Киргизии оказывала и будет оказывать для этого всё необходимое содействие", - подчеркнула Захарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393255
Теги:
митинг, Россия, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  