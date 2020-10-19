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Садыр Жапаров заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах

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- ВБ
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Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что готов участвовать в президентских выборах, если будет внесено изменение в законодательство. Об этом сообщают РИА новости.

Сейчас по закону и.о. президента не может баллотироваться в президенты.

"В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламенте и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Жапарова, "пока рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято".

Напомним, в Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. Пострадали 7 человек.


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URL: https://www.vb.kg/393257
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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