Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24

MegaCom, подтверждая взятый компанией курс на реализацию социальных цифровых проектов, совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики рады сообщить о запуске инновационного сервиса "Запись к врачу", с помощью которого абоненты смогут записаться на прием к медицинскому специалисту в удобное для него время в режиме онлайн – через приложение MEGA24 в своем смартфоне.

Отныне нет необходимости проводить время в очереди в ожидании приема у врача. Чтобы записаться к доктору в государственную поликлинику, к которой вы прикреплены, достаточно выполнить несколько простых шагов:

установить либо войти в приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store), перейти в раздел "Портал" и нажать на баннер "Запись к врачу"; далее откроется форма, где необходимо ввести ПИН и номер телефона; выбрать врача, к которому желаете попасть на прием; выбрать дату и время и нажать на кнопку "Записаться".

Готово! Запись к врачу через online-регистратуру прошла успешно!

MegaCom - надежный оператор связи!