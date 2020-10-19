Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24

MegaCom, подтверждая взятый компанией курс на реализацию социальных цифровых проектов, совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики рады сообщить о запуске инновационного сервиса "Запись к врачу", с помощью которого абоненты смогут записаться на прием к медицинскому специалисту в удобное для него время в режиме онлайн – через приложение MEGA24 в своем смартфоне.
Отныне нет необходимости проводить время в очереди в ожидании приема у врача. Чтобы записаться к доктору в государственную поликлинику, к которой вы прикреплены, достаточно выполнить несколько простых шагов:
Готово! Запись к врачу через online-регистратуру прошла успешно!
MegaCom - надежный оператор связи!