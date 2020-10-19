Какие имена кыргызстанцы чаще всего выбирают для новорожденных?

Названы самые популярные имена, которые родители выбирают для новорожденных. Список опубликовала пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Третий год подряд самым популярным именем для мальчиков остается Умар. За 9 месяцев 2020 года появилось 2679 малышей с таким именем.

Популярностью пользуются имена Алинур, Мухаммад, Алихан, Али, Нурислам, Билал, Амир, Рамазан и Эмир. .

Самым популярным именем для девочек остается имя Раяна. Также пользуются популярностью имена Амина, Фатима, Айлин, Салиха, Аруузат, Арууке, Дария, Альфия и Хадича.