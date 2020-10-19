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"Слова Садыра Жапарова не расходятся с делами"

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- Бакыт Басарбек
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Борьба с коррупцией в стране начинает приобретать реальные формы. По крайней мере, кыргызстанцы смогли убедиться в том, что слова исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова не расходятся с делами.

Так в конце прошлой недели глава государства выступил с обращением к согражданам, заявив, что борьба с коррупцией в Кыргызстане перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов.

"Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, – это не. вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково. Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов", - сказал он.

В этот же день ГКНБ рапортовал, что раскрыта коррупционная схема в Таможенной службе, связанная с небезызвестным Райымбеком Матраимов. На сегодняшний день уже 40 сотрудников находятся под следствием. Кроме этого, выявлена коррупционная схема на ТЭЦ Бишкека.

Будут ли впереди еще громкие разоблачения и насколько успешно начал свою деятельность Садыр Жапаров на посту президента? На этот вопрос ответил общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, как минимум Садыр Жапаров выполняет свои обещания.

- Не успел он занять должность президента как начали уже раскрываться громкие коррупционные схемы в Таможне, Минздраве и других органах. При этом стоит отметить, что все эти схемы успешно работали многие годы при предыдущих президентах. Поэтому надежды, что когда-нибудь их начнут раскрывать не было, - отметил общественный деятель.

В этой связи Усупов уверен, что общественность Кыргызстана должна поддержать Садыра Жапарова.

- Сейчас мы должны не просто поддержать Жапарова, но и объединиться в борьбе с коррупцией. Новому президенту страна досталась в нелегкое время: коронавирус, спад экономики, инвестиций, прекращение финансирования со стороны той же России плюс глубоко укоренившаяся коррупция и теневая экономика. Поэтому у нас уже нет времени на разногласия, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/393273
Теги:
борьба, коррупция, Кыргызстан, активисты, Садыр Жапаров
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