Десять тысяч новых фонарей зажглись в Бишкеке

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" проводит модернизацию сетей наружного освещения. Работа идет во всех районах столицы как на центральных магистралях, так и на периферийных улочках.

В Первомайском районе начали функционировать фонари с восточной стороны проспекта Манаса - от улицы Боконбаева до Московской, а также на Киевской - от Орозбекова до Раззакова.

В Октябрьском обновили светильники на улице Анкара - от Октябрьской до Субан–Ата. Причем там сеть наружного освещения функционирует за счет самонесущих изолированных проводов, которые отличаются повышенной износо-стойкостью. Инженеры говорят, что благодаря применению коммуникаций подобного рода должно значительно снизиться количество аварий в сетях.

Кроме того, зажглись фонари и на отрезке Медерова - от Панфилова до 7 Апреля. Муниципальные службы обещают в ближайшее время осветить и 6–й микрорайон - начиная от дома № 17 и заканчивая домом № 37. Здесь уже установили 12 бетонных оснований для торшерных стоек.

В Ленинском районе смонтированы новый кабель и светильники на перекрестке улиц Жайыл Баатыра и Шералиева. Также стало светло на Терекской, Островского, Тыналиева и на пересечении проспекта Дэн Сяопина и Алыкулова.

Свердловчане могут порадоваться отремонтированной сети наружного освещения на проспекте Жибек Жолу и улице Буденного - между Салиева и Фрунзе.

Немногим ранее фонари зажглись на Тимура Фрунзе, Бакаева, Амосова и в Барнаульском переулке. На перечисленных артериях было установлено 95 светодиодных светильников, для чего протянули 2,6 километра воздушных линий электропередачи.

Появилось наружное освещение и на нескольких улицах жилого массива "Арча–Бешик", где установили 73 фонаря и протянули 1,8 тысячи метров электрического кабеля.

Благодаря авральной работе муниципальное предприятие "Бишкек-свет" смогло выполнить годовой план за 8 месяцев. В январе в организации поставили цель - зажечь 10 тысяч светодиодных светильников. Так вот, десятитысячный фонарь был установлен еще 22 сентября. К настоящему моменту проведено более двухсот километров проводов, за счет чего освещено более 660 улиц.

Инженеры говорят, что во многом увеличение темпов работы связано с открытием собственного цеха по изготовлению бетонных оснований и торшерных стоек.