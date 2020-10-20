За взятку задержаны бывшие замрукапа правительства и замглавы ГСБЭП

По подозрению в получении взятки задержаны экс-заместитель руководителя аппарата правительства КР и экс-заместитель председателя ГСБЭП при ПКР. Об этом сообщает АКС ГКНБ КР.

В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти, АКС ГКНБ КР была установлена причастность получению взятки в особо крупном размере экс-заместителя руководителя аппарата правительства КР К.Б.Т. и экс-заместителя председателя ГСБЭП при ПКР Ж.Э.Э.

"По имеющимся данным, указанные должностные лица получили, денежные средства у частного предпринимателя за положительное разрешение вопроса, связанного с расследованием ГСБЭП при ПКР уголовного дела факту контрабанды", - отмечают в ведомстве.

По собранным материалам ГСУ ГКНБ КР было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 (получение взятки) Уголовного кодекса КР.

19 октября 2020 года в рамках проводимых следственно-оперативных мероприятий указанные К.Б.Т. и Ж.Э.Э. задержаны в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.