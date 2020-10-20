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Кыргызстан попросил у Европейского Союза денег для поддержания бюджета

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- Екатерина Улитина
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19 октября 2020 года Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел телефонный разговор со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петром Бурианом.

В ходе беседы Министр Руслан Казакбаев информировал собеседника о текущей внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что ситуация в стране стабилизировалась, текущие политические процессы вернулись в правовое поле, создана легитимность государственной власть и ее исполнительные органы продолжают деятельность в своем штатном режиме. Он отметил, что в ближайшее время планируется проведение политических выборов.

Выражена просьба рассмотреть возможность оказания помощи на поддержку бюджета КР, а также организации встречи между кыргызской и европейской сторонами по проектам финансовых соглашений.

Казакбаев подчеркнул, что Кыргызская Республика настроена на то, чтобы демократические принципы, в том числе обязательства в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, а также все достигнутые ранее договоренности строго соблюдались кыргызской стороной для недопущения политического кризиса в стране.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также предстоящие мероприятия на двустороннем и многостороннем уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/393278
Теги:
бюджет, Европейский союз, Кыргызстан, деньги
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