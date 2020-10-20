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Дефицит бюджета Кыргызстана приближается к 42 млрд сомов?

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- Виктория Гунгер
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Дефицит бюджета приближается к 42 млрд сомов. РФ приостановила помощь, да и международные доноры тоже к нам доверия не испытывают, интересно, что придумает Жапаров? Об этом в соцсетях написал активист Нурсултан Акылбек.

Он отметил, что страну ждут тяжёлые времена с учетом второй волны Covid-19.

- И я пока не увидел гениальную экономическую программу или хотя бы попытку изыскать откуда то средства. Такой дефицит нереально закрыть, тем более с нынешней командой, - подчеркнул Нурсултан Акылбек.

Стоит напомнить, что по последней официальной информации Минфина, за январь-июль 2020 года Государственная налоговая служба администрировала доход в республиканский бюджет 32,4 млрд сомов, что составляет 90,1% от плана (плановый показатель – 36,0 млрд сом). Государственная таможенная служба администрировала 13,4 млрд сомов или 61,8% (плановый показатель – 21,7 млрд сом) от плана. При этом налоговая служба не добрала с начала года 3,6 млрд сомов, а таможенники не внесли в бюджет 8,3 млрд сомов. В итоге бюджет КР недополучил 11,9 млрд сомов. Но это без учета вливаний на выборы и лишь за полгода.


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URL: https://www.vb.kg/393284
Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан, деньги, экономика
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