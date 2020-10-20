На автодороге Бишкек-Ош ремонт. Водителей просят искать альтернативные пути

На территории Чуйской области на автодороге Бишкек-Ош продолжаются ремонтные работы по обновлению дорожного полотна, где связи с этим наблюдаются автомобильные заторы на территории Сокулукского района с 19 км по 26 км, от города Шопоков до скотского рынка села Сокулук. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области.

Связи с этим предлагается водителям, передвигающимся по автодороге Бишкек-Ош, найти альтернативную дорогу в объезд ремонтных работ.

- С центра села Сокулук можно проехать через села Шалта, Кызыл-Туу, Кун-Туу, и Селекция. Через них водители попадут на начало улицы Ахунбаева Бишкека. При направлении в западную сторону с города Бишкек можно объехать ремонтные работы через села Маловодное, Шалта до центра села Сокулук. Всего протяженность данной объездной дороги 23-24 км, - отмечает УОБДД Чуйской области.