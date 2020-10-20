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В Чуйской области мотоциклист попал под колеса легкового авто (видео)

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- Оксана Гут
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В Чуйской области мотоциклист попал под колеса легкового автомобиля. Видео с места происшествия VB.KG прислали очевидцы.

С их слов, ДТП произошло сегодня примерно в 8.00 часов в селе Люксембург на пересечении улиц Ленина и Советская. Мотоцикл угодил прямо под колеса авто. На лобовом стекле последнего также имеется вмятина.

По предварительным данным, мотоциклиста увезла "Скорая помощь". На месте работают сотрудники милиции.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области обещали сообщить подробности аварии позже.


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URL: https://www.vb.kg/393287
Теги:
ДТП, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, автонаезд
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