Обвинительный приговор Атамбаеву по делу Батукаева будет отменен?

Завтра, 21 октября, в Верховном суде Кыргызстана состоится итоговое судебное заседание по делу об освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. На нем адвокаты Алмазбека Атамбаева намерены требовать отмены решения предыдущих судов. Об этом сообщил юрист Замир Жоошев.

"Завтра в 14:00 часов в Верховном суде мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, будем требовать отмены решения нижестоящих судов по делу об освобождении Азиза Батукаева из колонии и возврата дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мы готовы в открытом суде доказать невиновность Алмазбека Атамбаева в коррупции в связи с освобождением Батукаева", - написал адвокат в соцсетях.

Напомним, 23 июня Первомайский районный суд признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и осудил на 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией имущества. Также Атамбаева лишили государственных званий и наград. В августе Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.