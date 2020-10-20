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Обвинительный приговор Атамбаеву по делу Батукаева будет отменен?

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- Оксана Гут
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Завтра, 21 октября, в Верховном суде Кыргызстана состоится итоговое судебное заседание по делу об освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. На нем адвокаты Алмазбека Атамбаева намерены требовать отмены решения предыдущих судов. Об этом сообщил юрист Замир Жоошев.

"Завтра в 14:00 часов в Верховном суде мы, адвокаты Алмазбека Атамбаева, будем требовать отмены решения нижестоящих судов по делу об освобождении Азиза Батукаева из колонии и возврата дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мы готовы в открытом суде доказать невиновность Алмазбека Атамбаева в коррупции в связи с освобождением Батукаева", - написал адвокат в соцсетях.

Напомним, 23 июня Первомайский районный суд признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и осудил на 11 лет и два месяца тюрьмы с конфискацией имущества. Также Атамбаева лишили государственных званий и наград. В августе Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе.


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URL: https://www.vb.kg/393294
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Верховный суд, наказание, приговор, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело
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