МИД ждет от Анкары доказательств участия ФЕТО в протестах в КР

Кыргызстан ждет от Анкары доказательств, которые свидетельствуют об участии членов ФЕТО в протестах в Бишкеке в октябре 2020 года. Об этом агентству ТАСС сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

- Что касается этого заявления главы МИД Турции, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики было бы признательно турецкой стороне за предоставление подробной доказательной базы относительно участия и роли членов организации ФЕТО в народных волнениях в Бишкеке в октябре 2020 года", - цитирует агентство Казакбаева.

Данный комментарий был дан в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Во время открытия академического года в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави 15 октября Чавушоглу заявил, что движение исламского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена (FETO), которое объявлено террористической организацией в Турции, сыграло свою роль в политическом кризисе в Кыргызстане.

- FETO угрожает не только Турции, но и другим странам. Это один из главных участников беспорядков в Кыргызстане, - сказал Мевлют Чавушоглу.