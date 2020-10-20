Фото задержания Райымбека Матраимова

Были сделаны несколько фотографий задержания экс-заместителя главы ТС КР Райымбека Матраимова сотрудниками ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня АКС ГКНБ был задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.