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Фото задержания Райымбека Матраимова

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- ВБ
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Были сделаны несколько фотографий задержания экс-заместителя главы ТС КР Райымбека Матраимова сотрудниками ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня АКС ГКНБ был задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Р. Матраимов.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время, со стороны бывшего заместителя председателя Р. Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников Внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.


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URL: https://www.vb.kg/393302
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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