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Нариман Тюлеев становится и.о. мэра Бишкека

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- Оксана Гут
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Нариман Тюлеев долго отказывался от поста первого вице-мэра Бишкека. Об этом на пресс-конференции сказал Азиз Суракматов.

"Эти два года были трудными, работали в сложном режиме. Мы занимались вопросами ЖКХ, строительства и многими другими. Главное решили вопросы с земельной реформой. Ввели запрет на выдачу земельных участков. Мы не выдали ни одного кв.м. земли", - отметил Суракматов и поблагодарил горожан за поддержку.

Также он высказался о назначении Наримана Тюлеева.

"Я многому научился у этого человека. Мы вместо работали и депутатами от "Ата-Журта". Я уговаривал его стать первым вице-мэром. Он долго отказывался. Вчера в 12 ночи уговорил", - сказал Азиз Суракматов и пожелал Тюлееву успехов.

Сам Суракматов намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, сегодня стало известно, что Наримана Тюлеева назначили первым вице-мэром Бишкека. Чуть позже в мэрии столицы сообщили, что Азиз Суракматов подал в отставку.


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URL: https://www.vb.kg/393303
Теги:
Азиз Суракматов, Нариман Тюлеев, мэрия, назначение, Бишкек, Кыргызстан
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