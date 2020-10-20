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Кыргызстан ждет "разморозка" соглашения с США?

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- Виктория Гунгер
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После выборов в ЖК и избрания нового президента, я думаю, произойдет сдвиг в направлении "разморозки" соглашения с США. Нехорошо, когда одна из ведущих держав не имеет с Кыргызстаном дипломатических отношений. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Правда, по его словам, пока Жапаров лишь исполняет обязанности главы государства и премьер-министра этого не случится.

- Структура власти еще не до конца сформирована. А после выборов, я думаю, этот вопрос вновь встанет на повестку дня. Однако произойдет это не раньше осени следующего года, - подчеркнул Марс Сариев.

Напомним, денонсация соглашения с США произошла 21 июня 2015 года. И официально вступила в силу 20 августа того же года.

Это произошло в ответ на то, что Госдепартамент США наградил заключенного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова премией. В конце 2010 года он был приговорен к пожизненному заключению Базар-Коргонским районным судом, а год спустя этот приговор оставил в силе Верховный суд Кыргызстана.

Кыргызские и международные правозащитные организации не раз обращались к руководству Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова и отменить пожизненный приговор.

Аскаров умер в этом году в пик эпидемии ковида в больнице, куда его направили на лечение сотрудники ГСИН.

Соглашение о денонсации отношений с США подписано действующим на тот момент премьер-министром Кыргызстана Темиром Сариевым.


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URL: https://www.vb.kg/393306
Теги:
гуманитарная помощь, посольство, соглашение, США, Кыргызстан
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