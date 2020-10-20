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ООН оценивает направления и объём необходимой для Кыргызстана помощи

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша по Центральной Азии и главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Глава правительства поблагодарил спецпредставителя ООН Наталью Герман за неизменную поддержку реформ в Кыргызской Республике, в частности в избирательной системе, образовании и сфере верховенства права. Он также отметил, что процедура передачи власти в стране прошла мирным путем в соответствии с нормами Конституции Кыргызской Республики.

"На меня возложена большая ответственность по временному исполнению обязанностей президента республики до новых выборов президента в соответствии с Конституцией страны. В настоящее время ситуация в стране стабилизировалась и политические процессы вернулись в конституционное поле. Сейчас все усилия правительства направлены на восстановление социально-экономического положения страны и борьбу с COVID-19", - подчеркнул премьер-министр.

Садыр Жапаров также отметил, что начата работа по проведению реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах.

"За 30 лет независимости коррупция в Кыргызской Республике проникла во все сферы жизнедеятельности человека, но мы предпримем все усилия для ее полного искоренения. Несомненно, потребуется время, но результаты этой работы будут в самое ближайшее время. Большая работа ведется по борьбе с организованной преступностью. Могу вас уверить, что эта работа в скором времени будет завершена", - подчеркнул Жапаров.

В свою очередь, спецпредставитель Наталья Герман поздравила главу правительства с вступлением в должность премьер-министра и пожелала успехов в предстоящей работе. Также она отметила, что Организация Объединенных Наций и другие международные партнеры поддержат все усилия правительства Кыргызской Республики в реализации социально-экономических реформ в стране.

Спецпредставитель заверила, что ООН всегда оказывала и будет оказывать поддержку Кыргызской Республике.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане, и подтверждает свою готовность к всесторонней помощи и поддержки. При этом рассчитывает, что все процессы будут осуществляться на транспарентной и инклюзивной основе в рамках Конституции страны без какой-либо дискриминации и при соблюдении прав человека", - передает слова Натальи Герман пресс-служба кабмина КР.

Она подчеркнула, что в целях систематизации социально-экономических и других реформ в стране совместно с министерством иностранных дел Кыргызской Республики и заинтересованными министерствами будет разработан проект Дорожной карты, работу над которой планируется завершить в ближайшее время.

Наталья Герман сообщила, что в настоящее время ООН оценивает направления и объём необходимой для Кыргызской Республики помощи.

Далее стороны обсудили итоги последних парламентских выборов. Премьер-министр уверил, что предстоящие парламентские выборы пройдут прозрачно и на высоком организационном уровне. Спецпредставитель положительно оценила усилия правительства Кыргызской Республики в подготовке проведения прозрачных выборов и предложила экспертную и консультационную помощь в их проведении.

"Кыргызская Республика остается приверженной демократическому развитию, защите и поощрению прав человека, а также всем своим международным обязательствам и будет продолжать их планомерно исполнять", - подчеркнул исполняющий обязанности президента КР.

В завершении встречи Садыр Жапаров выразил благодарность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерриш, а также Специальному представителю Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталье Герман за оказанное доверие и поддержку в непростое для страны время.


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URL: https://www.vb.kg/393308
Теги:
закон, коррупция, правительство, реформы, Кыргызстан, политика, дипломатия, ООН, Садыр Жапаров
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