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Получал незаконные средства. Задержан экс-глава Госэкотехинспекции Джунушев

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- Екатерина Улитина
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Джолдошбека Джунушев находится в изоляторе временного содержания

Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ задержали экс-директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбека Джунушева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, были установлены участники коррупционной цепи в деятельности управления архитектурно-строительного надзора из числа должностных лиц Госэкотехинспекции. В схеме участвовали 6 человек, в том числе начальник управления и заведующий сектором. Они дали признательные показания в инкриминируемых им преступлениях.

В рамках материалов досудебного производства установлено, что руководил данной коррупционной схемой экс-директор ГИЭТБ Дж.Джунушев на систематической основе получал определенную часть при распределении незаконно полученных денежных средств. 20 октября 2020 года Дж.Джунушев на основании ст.98 УПК КР задержан и содержится в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках материалов досудебного производства продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении.

Напомним, Джунушев был уволен в январе 2020 года, после рекомендации Совета безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/393311
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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