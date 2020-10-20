Омбудсмен КР о ситуации со зверским избиением кыргызстанцем беременной жены

Омбудсмен Кыргызстана держит на контроле ситуацию в Санкт-Петербурге, где кыргызстанец зверски избил свою беременную жену.

Напомним, в августе 2020 года в городе Санкт-Петербург Российской Федерации 35-летний кыргызстанец жестоко избил свою 29-летнюю жену (также гражданку КР), находившуюся на 33-й неделе беременности. Пострадавшую гражданку Кыргызстана доставили в Боткинскую больницу в бессознательном состоянии и чтобы спасти ребенка, ей сделали кесарево сечение. Малыш жив, его состояние удовлетворительное. Женщина по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Акыйкатчы, Токон Мамытов направил запрос на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, в котором попросил оказать всяческое содействие в защите прав пострадавшей женщины и ее ребенка, и взять под личный контроль эту ситуацию.

От А.Ю. Кузнецовой Омбудсмена КР получил следующий ответ:

"Гражданка Кыргызской Республики А. П. была госпитализирована с многочисленными побоями в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина, находясь на 33 неделе беременности. 6 августа у А. П. родился мальчик, который на сутки был переведен на пост интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок находился в тяжелом состоянии по причине недоношенности и развившихся на этом фоне респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности, а также перенесенной асфиксии, вызванной тяжелым состоянием матери.

К 13 августа состояние новорожденного стабилизировалось, с согласия матери он был переведен в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца", где проходит дальнейшее обследование и лечение. Кроме того, ситуация с защитой прав А. П., пострадавшей от жестокого обращения со стороны ее мужа, передана в работу уполномоченным органам города Санкт-Петербурга".