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Нариман Тюлеев о своих планах на посту градоначальника

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- Александр Тузов
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В связи с сегодняшним назначением Наримана Тюлеева исполняющим обязанности мэра Бишкека "Вечерний Бишкек" поздравил его и пожелал успехов в предстоящей работе. И, разумеется, мы задали новому градоначальнику три срочных вопроса.

Как вы, Нариман Ташболотович, намерены использовать опыт ваших мэров-предшественников – Суракматова, Ибраимова, Кулматова, Кулова, Омуркулова? Готовы ли назначить их своими советниками? Хотите ли встретиться со всеми ними вместе или с каждым отдельно, чтобы обсудить насущные проблемы столицы?

- Каждый из них руководил городским хозяйством, внес свой вклад в развитие столицы. Буду работать с каждым, кто готов помогать городу.

Вопрос из светлого будущего: может, пора отказаться от странной идеи построить гигантский небоскреб для муниципальных чиновников с северной стороны мэрии? Этот небоскреб ведь наглухо загородит проветривание Молодежной аллеи горными бризами и испортит самый красивый вид в городе – от колоннады КНУ на колоннаду мэрии? Пусть лучше строят этот мэрский небоскреб где-нибудь на Южной магистрали, как вы считаете?

- Это очень давний проект, начинался еще в бытность моего предыдущего мэрства. Сейчас время новых технологий, которые позволяют сохранить многие архитектурные традиции. И потом, давайте вспомним здания муниципалитетов столиц мира. К примеру, здание мэрии Лондона – это современный десятиэтажный комплекс и возведен в традициях постмодернизма, здание мэрии Нью-Йорка – это два здания: историческое и современное на Манхэттене, где сосредоточены городские службы. Это экономия времени, оптимизация ресурсов. Мы будем тщательно взвешивать все за и против.

Вопрос из сурового прошлого: много лет от общественности скрывалось, что по Генплану Бишкека территория Кузнечной крепости на одноименной улице у пересечения улиц Султана Ибраимова, Ахматбека Суюмбаева и проспекта Жибек Жолу предназначена под музей археологии Бишкека. Наверное, некие коррупционеры приберегали "исторический гектар" под какие-нибудь элитки? Лишь мэр Суракматов в интервью "Вечернему Бишкеку" 15 мая нынешнего года раскрыл эту тайну. А вы, Нариман Ташболотович, готовы проявить политическую волю и приказать поставить вокруг развалин Кузнечной крепости забор с милицейским постом и вывеской "Археологический музей под открытым небом. Охраняется государством"? Этот музей станет для ЮНЕСКО лучшим аргументом насчет празднования под ее, ЮНЕСКО, эгидой 1500-летия Джуля-Бишкека! А это - большие деньги с помощью ЮНЕСКО в столичный бюджет.

- На пресс-конференции 20 октября я четко и ясно изложил позицию: горожане должны знать что и как строится в городе. ПДП будем открывать!

Что касается музея археологии, то это нужный и правильный проект. Будем работать.


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URL: https://www.vb.kg/393315
Теги:
Азиз Суракматов, Иса Омуркулов, Кубанычбек Кулматов, Нариман Тюлеев, Феликс Кулов, бюджет, коррупция, музей, археология, генплан, Албек Ибраимов, мэр, мэрия, ЮНЕСКО
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