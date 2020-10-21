Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил оппозиции и пообещал навести порядок в Минске 25 октября, когда в столице ожидаются очередные протестные акции. Об этом сообщает ТАСС.

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", - заявил он.

Ранее бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Тихановская пригрозила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят покупки в государственных магазинах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов при 10 процентах у Светланы Тихановской. Эти результаты стали причиной массовых протестов, которые не прекращаются до сих пор.