Нацбанк возобновил платежи по системе SWIFT

Национальный банк принял решение о снятии ограничений по трансграничным каналам связи по системе SWIFT.

Коммерческие банки будут соблюдать требования законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, отмечает регулятор.

- Они продолжат осуществлять денежные переводы физических лиц по системам денежных переводов без открытия счета, переводные операции и платежи по национальным и международным системам платежей, включая систему SWIFT и альтернативные каналы связи, без каких-либо ограничений, - говорится в сообщении НБ КР.

При этом, в настоящее время комбанки работают в штатном режиме.

Напомним, ранее на подобные денежные переводы Нацбанк ввел ограничения до стабилизации ситуации в стране.