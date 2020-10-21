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Нацбанк возобновил платежи по системе SWIFT

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- Виктория Гунгер
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Национальный банк принял решение о снятии ограничений по трансграничным каналам связи по системе SWIFT.

Коммерческие банки будут соблюдать требования законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, отмечает регулятор.

- Они продолжат осуществлять денежные переводы физических лиц по системам денежных переводов без открытия счета, переводные операции и платежи по национальным и международным системам платежей, включая систему SWIFT и альтернативные каналы связи, без каких-либо ограничений, - говорится в сообщении НБ КР.

При этом, в настоящее время комбанки работают в штатном режиме.

Напомним, ранее на подобные денежные переводы Нацбанк ввел ограничения до стабилизации ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/393323
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, деньги, Нацбанк
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