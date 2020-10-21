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Как Кыргызстан планирует отдавать долг Китаю?

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- Азиз Осмонов
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Внешний долг республики к концу 2020 года достигнет почти 5 млрд долларов. №1 в списке - Китай, ему Бишкек должен более $1,7 млрд. Если выплаты не начать с января 2021 года, то придется расплачиваться природными ресурсами или территориями как Таджикистан и Шри-Ланка, пишет "Дикая Азия".

Минфин Кыргызстана готов открыть в госбанке спецсчет, на который гражданам предлагают жертвовать свои деньги на погашение внешнего долга.

45% внешнего долга приходится на Китай и возвращать долги будут в первую очередь Пекину.

Поднебесная - ни Россия, долгов не прощает.

КНР уже давала отсрочки, но с 1 января следующего года, Кыргызстан обязан начать выплачивать проценты по взятым кредитам. Денег в казне нет, и поэтому всех граждан призывают скинуться.

Стоит напомнить, что пик кредитования пришелся на правление президента Алмазбека Атамбаева. Он брал деньги на строительство дорог, ТЭЦ и прочих объектов. И тогда выяснилось, что Бишкек не платежеспособен, говорится в статье.


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URL: https://www.vb.kg/393324
Теги:
долг, Китай, кредит, Кыргызстан, деньги
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