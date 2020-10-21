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В Казахстане назначена дата выборов в парламент

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- Виктория Гунгер
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Мажилис. 10 января пройдут выборы депутатов, избираемых по партийным спискам. Об этом сообщает Zakon.kz.

Глава РК обратился к народу. В обращении он отметил:

- Мною подписан Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции, - отметил Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/393326
Теги:
выборы, Казахстан, парламент, Кыргызстан
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