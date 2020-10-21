В Казахстане назначена дата выборов в парламент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Мажилис. 10 января пройдут выборы депутатов, избираемых по партийным спискам. Об этом сообщает Zakon.kz.

Глава РК обратился к народу. В обращении он отметил:

- Мною подписан Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции, - отметил Токаев.