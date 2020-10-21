Финпол сегодня допросит экс-премьер-министра Абылгазиева

Бывший премьер-министр Мухаммадкалы Абылгазиев был вызван на допрос в финансовую полицию. Информацию VB.KG подтвердили источники.

20 октября ему запретили выезд из страны. При этом сам Абылгазиев сообщил местным СМИ, что не планирует покидать страну.

Абылгазиев подал в отставку с должности премьер-министра 16 июня 2020 года в связи с его отставкой. Он возглавлял правительство с 20 апреля 2018 года.

Имя Абылгазиева также фигурировало в деле о продаже частот Агентства связи, но сам он отрицал свою причастность.

Ранее Финпол уже допрашивал бывшего премьер-министра по делу о приобретении лекарственных средств в период подготовки к эпидемии коронавируса.