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Финпол сегодня допросит экс-премьер-министра Абылгазиева

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- Екатерина Улитина
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Бывший премьер-министр Мухаммадкалы Абылгазиев был вызван на допрос в финансовую полицию. Информацию VB.KG подтвердили источники.

20 октября ему запретили выезд из страны. При этом сам Абылгазиев сообщил местным СМИ, что не планирует покидать страну.

Абылгазиев подал в отставку с должности премьер-министра 16 июня 2020 года в связи с его отставкой. Он возглавлял правительство с 20 апреля 2018 года.

Имя Абылгазиева также фигурировало в деле о продаже частот Агентства связи, но сам он отрицал свою причастность.

Ранее Финпол уже допрашивал бывшего премьер-министра по делу о приобретении лекарственных средств в период подготовки к эпидемии коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/393331
Теги:
ГСБЭП, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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