В сквере "Театральный" вновь сломали пианино

В бишкекском сквере "Театральный" неизвестные снова сломали пианино, установленное недавно. К сожалению, музыкальный инструмент не подлежит восстановлению, повреждения очень серьезные, придется снова менять. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Муниципалитет обратился с заявлением в правоохранительные органы.
В мэрии напомнили, что не так давно пианино уже ломали. Тогда по "горячим следам" удалось поймать вандалов, которые спустя месяц установили новый музыкальный инструмент.
Горожан просят бережно относиться к муниципальному имуществу, городу.
Если вы стали свидетелями нарушения порядка просьба сразу же обращаться в милицию: 102.