В сквере "Театральный" вновь сломали пианино

В бишкекском сквере "Театральный" неизвестные снова сломали пианино, установленное недавно. К сожалению, музыкальный инструмент не подлежит восстановлению, повреждения очень серьезные, придется снова менять. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Муниципалитет обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В мэрии напомнили, что не так давно пианино уже ломали. Тогда по "горячим следам" удалось поймать вандалов, которые спустя месяц установили новый музыкальный инструмент.

Горожан просят бережно относиться к муниципальному имуществу, городу.

Если вы стали свидетелями нарушения порядка просьба сразу же обращаться в милицию: 102.