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Военные базы России в Кыргызстане и Таджикистане перевооружены

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- Евгений Денисенко
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Российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане полностью перевооружены на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В текущем году завершили перевооружение авиационной базы в Киргизии и авиагруппы 201 военной базы в Таджикистане на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, - проинформировал Александр Лапин.

На смену Ми-8МТВ, ранее стоявших на вооружении, пришли современные винтокрылые машины Ми-8МТВ5-1 с обновленным комплексом прицельно-навигационного оборудования, усовершенствованным бортовым комплексом обороны и купольными камерами. Также тактико-технические характеристики новых вертолетов позволяют выполнять полеты на предельно малых высотах с использованием очков ночного видения ОНВ-1.

Всего в 2020 году на российские военные объекты ЦВО за рубежом было поставлено четыре вертолета модификации МТВ5-1. Два из них были доставлены на аэродром "Кант" в Кыргызстане в июне текущего года и два вертолета авиагруппы российской военной базы в Таджикистане были заменены в сентябре, отметили в пресс-службе ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Кыргызстане. Штаб расположен в Екатеринбурге.


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URL: https://www.vb.kg/393338
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, армия, Кыргызстан
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