В реанимациях нет мест для пациентов. Волонтеры бьют тревогу

В реанимационных отделениях больниц, где принимают пациентов с пневмонией нет мест. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры Лера Садыгалиева и Азиз Акматов.

В прямых эфирах в социальных сетях волонтеры рассказали, что в течение нескольких часов не могли добиться госпитализации тяжелой пациентки.

- Мы везем пациентку с Воронцовки. У нее двусторонняя пневмония, высокое давление, сатурация 72. Но ее никто не берет - ни турецкая больница, ни первая, ни шестая. Нигде мест нет, - рассказал Азиз Акматов.

В конце концов женщину удалось госпитализировать, но только после того как волонтеры подняли шумиху в социальных сетях, подключили знакомства и связи.

Отметим, в Кыргызстане наблюдается очередная вспышка коронавирусной инфекции. В Бишкеке по сравнению с июлем ситуация относительно стабильная. Большая часть пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией получают лечение в районных ЦСМ, в городе работают дневные стационары.