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В Кыргызстане новая предвыборная агитация для партий начнется с 30 ноября

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- Виктория Гунгер
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В нынешнем избирательном процессе депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря 2020 года, все сокращается на треть. В настоящее время план выборов уже принят. Об этом VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, если раньше заявку можно было подать в течение пяти дней, теперь это три дня.

- Сокращается и количество агитационных дней с 30 до 20. Поэтому, новый агитационный период для партий начнется с 30 ноября и закончится 19 декабря, - пояснил Осмоналиев.

Напомним, в ЦИК аннулировал выборы в ЖК 4 октября из-за протестов и обвинений партий в массовом подкупе избирателей в день голосования.


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URL: https://www.vb.kg/393340
Теги:
парламент, партии, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, #Выборы2020, ЦИК
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