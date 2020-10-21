Матраимов показал дорогу к свободе Атамбаеву и его соратникам

Месяц назад на тот момент еще действующий президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза заявил, что в Кыргызстане невозможно пересажать всех коррупционеров. Сегодня власти доказывают, что "закрывать" мздоимцев в принципе не обязательно, главное, чтобы они вернули государству украденные деньги.

"Первой ласточкой" стал Райымбек Матраимов. Вчера бывшего заместителя председателя ГТС КР доставили на допрос в ГКНБ. Оказывается, по результатам проведенных следственных действий был установлен предварительный ущерб, причиненный преступными действиями Матраимова бюджету республики - в размере около 2 миллиарда сомов. Бывшего замглавы таможни на основании полученных доказательств, свидетельствующих о его виновности, уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК КР "Коррупция".

После ведомство распространило сообщение, в котором говориться, что Райымбек Матраимов заявил ходатайство о сотудничестве и готов возместить полностью ущерб в бюджет Кыргызстана, согласно составленному графику до конца ноября текущего года. Первый платеж в размере 80 миллионов сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ.

Матраимова не посадили и определенно найдутся те, кому это не понравится. Однако много ли толку от того, что коррупционеров содержат в тюрьмах за казенный счет и не возвращают украденные ими средства в бюджет? В нынешних экономических обстоятельствах гораздо разумнее и выгоднее добиться, чтобы преступники такого сорта компенсировали ущерб, а также были лишены, согласно законодательству, права занимать государственные должности в будущем.

Прецедент с Матраимовым может быть полезен и другим фигурантам дел о коррупции. В частности, сделка со следствием и компенсация ущерба могли бы стать пропуском на свободу для Алмазбека Атамбаева и его сторонников, в том числе беглых

К слову, использовать эту схему бывшему президенту еще в июне рекомендовал Нариман Тюлеев.

"Алмаз Шаршенович, что я могу сказать по нынешней ситуации: поступите и вы как мужчина - оплатите! С вами пострадали люди, их семьи. Оплатите ущерб, и тогда они смогут быстрее вернуться к своим семьям. Ущерб по делу о ТЭЦ составил 5 млрд, по музею, по ипподрому, по строительству южной дороги наберется не меньше, если не больше. Всплывут и другие дела, и там тоже ущерб. В итоге наберется ущерба миллиардов на 15.Вы всегда хвастались, что вы мультимиллионер. И, кроме указанного имущества, у вас был кэш, следы которого потерялись во время ареста. Уверен, в небезызвестном пакете были данные по счетам, ваш ноутбук и телефон. Весь кэш, который Кыргызстан потерял в результате мутных дел. Значит, у вас есть из чего оплатить, оплатите и живите спокойно. Кудай буюрса, вы поправитесь и выйдете на свободу, у вас еще есть время пожить, а деньги - это наживное. Бедным вы не останетесь", - писал тогда Тюлеев в социальных сетях.