Приговор "атажуртовцам", лишение статуса экс-президента...Кто такой Зулушев

Сегодня в госрезиденции "Ала-Арча" проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. На повестке дня также вопрос о рассмотрении кандидатуры на пост Генерального прокурора КР. Откурбек Джамшитов, напомним, подал в отставку.

В качестве претендентов обсуждались депутаты ЖК Курманкул Зулушев и Талант Мамытов, оба от фракции "Республика - Ата-Журт". Однако, последний в разговоре с журналистами сегодня заявил, что собирается продолжить свою депутатскую деятельность. Так, по его словам, и.о. президента Садыр Жапаров предложил на пост главы Генпрокуратуры Курманкула Зулушева.

Редакция VB.KG вспоминает, чем известен этот депутат.

50-летний Зулушев Курманкул родом из села Комсомол Узгенского района Ошской области. Имеет юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 1987 году рабочим в совхозе "Ак-Жар" Узгенского района Ошской области. Далее, в 1999 годы работал преподавателем, заместителем декана Ошского Технологического Университета. А в 2000 году стал стажер-помощником прокурора Нарынского района, в 2001 - стажером следователя прокуратуры Нарынского района.

В 2001-2005 годы следователем прокуратуры Кочкорского района Нарынской области и помощником прокурора Жайылского района Чуйской области.

В 2005-2007 годы старшим следователем прокуратуры Жайылского района Чуйской области, прокурором отдела прокуратуры Чуйской области, следователем прокуратуры Сокулукского района Чуйской области и старшим помощником прокурора Кыргызской транспортной прокуратуры.

В 2007-2013 годы судьей Сокулукского района Чуйской области.

В 2013 году заместителем председателя Бишкекского городского суда.

Именно Курманкул Зулушев 17 июня 2013 года председательствовал на суде по делу "атажуртовцев" Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова. Тогда и был вынесен оправдательный приговор в деле о насильственном захвате власти. Курманкул Зулушев, к слову, вскоре после этого был досрочно снят тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым с должности судьи.

Зато на днях постановлением Верховного суда по итогу пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам именно приговор Бишкекского горсуда от 2013 года оставлен в силе. Что способствовало всем троим на сегодня высокопоставленным чиновникам реабилитироваться.

В 2015 году Курманкул Зулушев стал депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от политической партии "Республика – Ата Журт".

Сейчас он является членом парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

"Депутаты не должны писать законы"

В октябре 2019 года в интервью СМИ Курманкул Зулушев заявил, что депутаты не должны писать законы. Он посчитал необходимым пересмотреть регламент парламента и исключить из функций депутатов разработку законопроектов. По его словам, написанием законопроектов должны заниматься правительство, госорганы, граждане, а парламенту необходимо тщательно изучать их и принимать.

"Депутаты не успевают детально изучить законопроекты, это сказывается на их качестве", - посетовал тогда Зулушев.

Неприкосновенность экс-президента

Курманкул Зулушев также является соинициатором с Исхаком Масалиевым законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президента. Тогда Масалиев рассказывал, что ко второму чтению его инициатива была изменена до неузнаваемости. Что в итоге он сам не голосовал за этот закон. А вот Зулушев, как и другие 103 депутата, голосовал "за".

Изменение Конституции

В апреле текущего года стало известно, что на всенародное голосование выставлен законопроект о проведении референдума по изменению Конституции, на котором будет стоять только один вопрос о форме правления в государстве: президентская или парламентская. Автор проекта постановления - Курманкул Зулушев. Напомним, что с инициативой о референдуме по изменению государственного строя ранее выступили небезызвестный Азимбек Бекназаров и активист, а ныне губернатор Таласской области Айбек (Мырза) Бусурманкулов. Теперь, отметим, соответствующие поправки в Конституцию поддерживает и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.