Верховный суд о том, почему были оправданы Жапаров, Ташиев и Мамытов

Пресс-служба Верховного суда распространила сообщение относительно оправдательного приговора в отношение Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и других.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 16 октября 2020 года ходатайства осужденных Жапарова, Ташиева, Мамытова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и возобновлении рассмотрения дела удовлетворены. Также заключение Генеральной прокуратуры КР было удовлетворено. Постановление и частное определение Верховного суда КР от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 16 октября 2020 года приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года в отношении К. Ташиева, Т. Мамытова, С. Жапарова, Б. Исаева, К. Камчыбекова, и С. Кадырбаева оставлен в силе", - говорится в сообщении.

О том, какие "вновь открывшиеся обстоятельства" именно не указывается.

Напомним, в 2012 году Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова осудили за попытку насильственного захвата власти. А 17 июня 2013 года судебная коллегия Бишкекского городского суда оправдала "ата-журтовцев" (на тот момент) по всем статьям. Бекзат Исаев - телохранитель Ташиева - был оштрафован в размере 30 расчетных показателей.