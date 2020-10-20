Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

Верховный суд о том, почему были оправданы Жапаров, Ташиев и Мамытов

151  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба Верховного суда распространила сообщение относительно оправдательного приговора в отношение Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и других.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 16 октября 2020 года ходатайства осужденных Жапарова, Ташиева, Мамытова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и возобновлении рассмотрения дела удовлетворены. Также заключение Генеральной прокуратуры КР было удовлетворено. Постановление и частное определение Верховного суда КР от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке.

Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 16 октября 2020 года приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года в отношении К. Ташиева, Т. Мамытова, С. Жапарова, Б. Исаева, К. Камчыбекова, и С. Кадырбаева оставлен в силе", - говорится в сообщении.

О том, какие "вновь открывшиеся обстоятельства" именно не указывается.

Напомним, в 2012 году Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова осудили за попытку насильственного захвата власти. А 17 июня 2013 года судебная коллегия Бишкекского городского суда оправдала "ата-журтовцев" (на тот момент) по всем статьям. Бекзат Исаев - телохранитель Ташиева - был оштрафован в размере 30 расчетных показателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393280
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  