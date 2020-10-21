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В России на помощь мигрантам пришло мусульманское духовенство

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- Евгений Денисенко
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Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов начал действовать при Духовном собрании мусульман России (ДСМР). Для приезжих также открыли горячую линию, сообщил журналистам председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.

По его словам, в этот центр и по горячей линии (телефон доверия -8-800-550-32-03) обратиться за помощью могут люди любой национальности и вероисповедания, вне зависимости от их официального статуса в России. Проект реализуется уже в 18 регионах России. А еще в течение нескольких недель предусматривается запустить многоязычный сайт Росмигрант.рф. "Там будет доступна информация по миграционной теме, можно будет получить ответы на вопросы через WhatsApp, Viber или СМС", - отметил Крганов.

В Духовном управлении мусульман РФ также готовятся выпускать для мигрантов видеоролики, брошюры, проводить семинары в российских регионах. "Мы попросили мигрантов посоветовать нам людей, которым они доверяют, лидеров мнений – мы будем с ними работать, отвечать на их вопросы, доносить информацию, чтобы они передавали ее дальше. Например, во время пандемии, мы раздавали гумпомощь и сотрудничали с ними, а теперь хотим выстроить полноценную постоянную работу", - поделился планами муфтий.

Он отметил, что ДСМР уже сотрудничает с рядом некоммерческих организаций, посольств, правоохранительными органами, другими заинтересованными ведомствами, которые тоже подержали проект. Совместные усилия, уверены в Духовном управлении, также поспособствуют профилактике экстремизма и других преступлений, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений, культурной адаптации мигрантов, в том числе через обучение основам русского языка.

"Считаю, что тем, кто находится в стране нелегально, мы должны помочь разобраться в российском законодательстве, легализоваться и жить согласно совести и закону. Люди, которые привозят нелегалов, используют их: нелегалам сложно защищать свои права. В конечном счете, это проблематично и для мигранта, и для государства. Мы будем думать все вместе, как помочь таким людям, ведь цель – помочь, а не оштрафовать или выслать человека", - рассказал председатель ДСМР.

"Надеемся, такая разносторонняя работа поможет снять много вопросов в мигрантской среде, наладить диалог и помочь им справиться с проблемами, с которыми они столкнулись в России", - резюмировал Альбир Крганов. А чтобы лучше узнать об основных проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, в ДСМР планируют проведение специальных исследование с привлечением ученых.

Во все эти процессы активно вовлекаются и выходцы из Кыргызстана. "Кыргызская община в России является одной из наиболее организованных. Духовное управление мусульман Кыргызстана имеет свое представительство в Москве. Уроженцы республики активно участвуют в российском мусульманском движении, укрепляется взаимодействие в образовательной, духовной сферах", - отмечал представитель ДСМР Ахмад-хаджи Макаров, выступая на международной конференции по миграционной проблематике, проходившей в нынешнем году в Москве по инициативе посольства КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/393343
Теги:
ислам, миграция, Россия, Кыргызстан, Помощь
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