Погода
$ 80.58 - 80.93
€ 94.47 - 95.59

"Отзыв президентской квоты". Новый парламент хотят сделать более лояльным?

341  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ЖК поступило заявление от Садыра Жапарова на отзыв президентской квоты. Но ни исполняющий обязанности главы КР, ни президент не могут менять состав ЦИК во время выборов, во время роспуска ЖК и отставки президента. Об этом в соцсетях написала Динара Ошурахунова.

Против подобного шага высказался и член ЦИК Кайрат Осмоналиев. Он задался резонным вопросом, есть ли смысл менять профессионалов в момент, когда уже назначена дата выборов.

Он напомнил, что ЦИК формируется из 1/3 по предложению президента КР, 1/3 представляет коалиция большинства и 1/3 предлагает оппозиция. Это и называет квотированием.

- Но при этом основная задача ЦИК – работать по принципам независимости и объективности. Это прописано в законе. Также там указано, что досрочные выборы не должны приостанавливать деятельность Центральной избирательной комиссии. Тем более, коней на переправе не меняют. В 64 статье Конституции о полномочиях президента сказано, что он может как назначать квоту, так ее и отзывать. Вот только, если сейчас будет отозвана президентская квота, то будет персонально отозвана и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. Но именно она является "моторчиком" всех реформ, которые мы проводили четыре последних года. Среди всего состава ЦИК она наиболее компетентна в избирательных вопросах. Лучше нее в выборном процессе никто не разбирается. Даже ОБСЕ, которое не жалует нас какими-то хорошими оценками, дало высокую оценку нашей избирательной модели. Поэтому, в ее уходе я не вижу никакой целесообразности. Смысл менять профессионала в момент, когда уже назначена дата выборов? - подчеркнул VB.KG Кайрат Осмоналиев.

Тем более, акцентировал он, что повторные выборы объявляет и назначает только ЦИК. А их дата уже назначена. Внесение президентом отзыва в ЖК по "президентской квоте" выглядит, как желание сделать новый состав парламента более лояльным.

- Но стоит напомнить, что нынешняя президентская квота Центризбиркома была сформирована не при Сооронбае Жээнбекове, а еще при Алмазбеке Атамбаеве. После него состав никто не менял. И подобное предложение об отзыве президентской квоты уже сейчас порождает нестабильность в работе ЦИК. Если и.о. президента хочет продемонстрировать, что не планирует влиять на предстоящие выборы, то пусть нынешний состав ЦИК проведет и назначенный на декабрь повторный избирательный процесс, - отметил Осмоналиев.

Член ЦИК поинтересовался, в чем конкретно претензии к этому составу Центризбиркома?

- А вот к правоохранительным органам, которые не принимали необходимых мер для того, чтобы пресекать подкупы на избирательных участках, они точно есть. Также не имеют под собой оснований обвинения нас в том, что мы – провластный ЦИК. Если бы было так, то очень странно, что мы пытались отказать в регистрации партии "Кыргызстан", а 6 октября после протестов приняли решение о признании недействительными результатов выборов. Мы не промолчали, хотя у нас был срок в течение 20 дней подвести итоги по результатам ручных протоколов, которые мы буквально вчера закончили, подвели итоги, на 62 участках аннулировали результаты выборов, приняли к сведению нарушения. Но поскольку мы объявили выборы недействительными, утвердили дату новых выборов на 20 декабря. Все, выборный процесс пошел. И сейчас начинать менять треть состава ЦИК неразумно. Более того, выглядит, как желание ввести туда своих людей, - считает Осмоналиев.

Представитель Центризбиркома добавил, что аннулирование выборов в ЖК от 4 октября - показатель "народности" ЦИК.

- И чтобы не допустить эскалации, мы пошли на политическое решение, чтобы снизить накал в обществе. Хотя многие страны признали их демократическими и состоявшимися. Так что происходящий отзыв неразумен, - сказал Осмоналиев.

В заключение беседы он добавил, что если выборы в ЖК 20 декабря пройдут спокойно и не будет особых споров, в Новый год кыргызстанцы войдут с новым парламентом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393344
Теги:
выборы, закон, законопроект, партии, Кыргызстан, #Выборы2020, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  