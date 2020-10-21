"Отзыв президентской квоты". Новый парламент хотят сделать более лояльным?

В ЖК поступило заявление от Садыра Жапарова на отзыв президентской квоты. Но ни исполняющий обязанности главы КР, ни президент не могут менять состав ЦИК во время выборов, во время роспуска ЖК и отставки президента. Об этом в соцсетях написала Динара Ошурахунова.

Против подобного шага высказался и член ЦИК Кайрат Осмоналиев. Он задался резонным вопросом, есть ли смысл менять профессионалов в момент, когда уже назначена дата выборов.

Он напомнил, что ЦИК формируется из 1/3 по предложению президента КР, 1/3 представляет коалиция большинства и 1/3 предлагает оппозиция. Это и называет квотированием.

- Но при этом основная задача ЦИК – работать по принципам независимости и объективности. Это прописано в законе. Также там указано, что досрочные выборы не должны приостанавливать деятельность Центральной избирательной комиссии. Тем более, коней на переправе не меняют. В 64 статье Конституции о полномочиях президента сказано, что он может как назначать квоту, так ее и отзывать. Вот только, если сейчас будет отозвана президентская квота, то будет персонально отозвана и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. Но именно она является "моторчиком" всех реформ, которые мы проводили четыре последних года. Среди всего состава ЦИК она наиболее компетентна в избирательных вопросах. Лучше нее в выборном процессе никто не разбирается. Даже ОБСЕ, которое не жалует нас какими-то хорошими оценками, дало высокую оценку нашей избирательной модели. Поэтому, в ее уходе я не вижу никакой целесообразности. Смысл менять профессионала в момент, когда уже назначена дата выборов? - подчеркнул VB.KG Кайрат Осмоналиев.

Тем более, акцентировал он, что повторные выборы объявляет и назначает только ЦИК. А их дата уже назначена. Внесение президентом отзыва в ЖК по "президентской квоте" выглядит, как желание сделать новый состав парламента более лояльным.

- Но стоит напомнить, что нынешняя президентская квота Центризбиркома была сформирована не при Сооронбае Жээнбекове, а еще при Алмазбеке Атамбаеве. После него состав никто не менял. И подобное предложение об отзыве президентской квоты уже сейчас порождает нестабильность в работе ЦИК. Если и.о. президента хочет продемонстрировать, что не планирует влиять на предстоящие выборы, то пусть нынешний состав ЦИК проведет и назначенный на декабрь повторный избирательный процесс, - отметил Осмоналиев.

Член ЦИК поинтересовался, в чем конкретно претензии к этому составу Центризбиркома?

- А вот к правоохранительным органам, которые не принимали необходимых мер для того, чтобы пресекать подкупы на избирательных участках, они точно есть. Также не имеют под собой оснований обвинения нас в том, что мы – провластный ЦИК. Если бы было так, то очень странно, что мы пытались отказать в регистрации партии "Кыргызстан", а 6 октября после протестов приняли решение о признании недействительными результатов выборов. Мы не промолчали, хотя у нас был срок в течение 20 дней подвести итоги по результатам ручных протоколов, которые мы буквально вчера закончили, подвели итоги, на 62 участках аннулировали результаты выборов, приняли к сведению нарушения. Но поскольку мы объявили выборы недействительными, утвердили дату новых выборов на 20 декабря. Все, выборный процесс пошел. И сейчас начинать менять треть состава ЦИК неразумно. Более того, выглядит, как желание ввести туда своих людей, - считает Осмоналиев.

Представитель Центризбиркома добавил, что аннулирование выборов в ЖК от 4 октября - показатель "народности" ЦИК. - И чтобы не допустить эскалации, мы пошли на политическое решение, чтобы снизить накал в обществе. Хотя многие страны признали их демократическими и состоявшимися. Так что происходящий отзыв неразумен, - сказал Осмоналиев.

В заключение беседы он добавил, что если выборы в ЖК 20 декабря пройдут спокойно и не будет особых споров, в Новый год кыргызстанцы войдут с новым парламентом.