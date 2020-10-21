В РФ предложили компенсировать нехватку мигрантов осужденными лицами

В Совете Федерации РФ предложили изменить квоту на мигрантов за счет использования труда осужденных. По мнению авторов инициативы, это поможет компенсировать дефицит трудовых ресурсов в стране.

Инициативу озвучил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, заявив о возможности расширения сферы применения труда осужденных к принудительным работам.

По данным МВД РФ, из 7 миллионов находящихся в России мигрантов 4 миллиона являются трудовыми. Кутепов считает главным преимущество частичной замены приезжих осужденными снижение количества "проблемных мигрантов, которые нарушают закон". А также - уменьшение количества проблем, связанных с выдворением их за пределы России.

Кроме того, по мнению сенатора, зарплата лиц, которым назначены принудительные работы, будет ниже, чем у мигрантов. Вместе с тем, считает парламентарий, предприятиям, которые будут брать на работу осужденных, положены налоговые льготы. И нужно предоставить возможность выступать для ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) единственным поставщиком, если товары произведены при использовании труда осужденных.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2020 году число трудовых мигрантов в городе снизилось на 40 процентов. Это сильно повлияло на рынок труда и деятельность городских служб, в частности жилищно-коммунального хозяйства, где задействованы сезонные рабочие. Дефицит мигрантов стал одним из последствий пандемии, связанных с ней ограничений, которые вынудили часть иностранных рабочих покинуть РФ.