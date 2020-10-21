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Минздрав ответил на сообщение волонтеров о нехватке мест в реанимациях

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- Екатерина Улитина
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Министерство здравоохранения Кыргызстана опровергло сообщение волонтеров о том, что в реанимационных отделениях столицы нет мест для госпитализации пациентов.

"Согласно данным по свободным койко-местам на 8:00 часов 21 октября 2020 года в медицинских организациях столицы было 413 свободных койко-мест", - сообщают в пресс-служба Минздрава.

Кроме того, ведомство, со ссылкой на заведующего отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егора Борисова отмечает, что 20 октября волонтеры не обращались в Центр экстренной медицины.

"По его словам, если бы волонтеры не тратили бы время на видеосъемки и позвонили бы в 103, то пациента госпитализировали бы быстрее", - заключили в Минздраве.

Министерство здравоохранения публикует количество свободных мест в больницах Бишкека:

  1. В Кыргызско-Турецкой больнице - 8
  2. В Национальном хирургическом центре - 6
  3. В Национальном госпитале - 24
  4. В Национальном центре фтизиатрии - 13
  5. В Национальном центре кардиологии и терапии - 33
  6. В Городской клинической больнице №1 - 11
  7. В Республиканской клинической инфекционной больнице - 278
  8. В Национальном центре охраны материнства и детства - 21
  9. В Национальном центре онкологии и гематологии - 4
  10. В Клиническом родильном доме №2 - 15

Напомним, волонтеры в социальных сетях сообщили, что несколько часов не могли госпитализировать в больницу пациентку в тяжелом состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/393352
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, COVID-19
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