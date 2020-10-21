Минздрав ответил на сообщение волонтеров о нехватке мест в реанимациях

Министерство здравоохранения Кыргызстана опровергло сообщение волонтеров о том, что в реанимационных отделениях столицы нет мест для госпитализации пациентов.
"Согласно данным по свободным койко-местам на 8:00 часов 21 октября 2020 года в медицинских организациях столицы было 413 свободных койко-мест", - сообщают в пресс-служба Минздрава.
Кроме того, ведомство, со ссылкой на заведующего отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егора Борисова отмечает, что 20 октября волонтеры не обращались в Центр экстренной медицины.
"По его словам, если бы волонтеры не тратили бы время на видеосъемки и позвонили бы в 103, то пациента госпитализировали бы быстрее", - заключили в Минздраве.
Министерство здравоохранения публикует количество свободных мест в больницах Бишкека:
Напомним, волонтеры в социальных сетях сообщили, что несколько часов не могли госпитализировать в больницу пациентку в тяжелом состоянии.