Минздрав ответил на сообщение волонтеров о нехватке мест в реанимациях

Министерство здравоохранения Кыргызстана опровергло сообщение волонтеров о том, что в реанимационных отделениях столицы нет мест для госпитализации пациентов.

"Согласно данным по свободным койко-местам на 8:00 часов 21 октября 2020 года в медицинских организациях столицы было 413 свободных койко-мест", - сообщают в пресс-служба Минздрава.

Кроме того, ведомство, со ссылкой на заведующего отделением реанимации Центра экстренной медицины Бишкека Егора Борисова отмечает, что 20 октября волонтеры не обращались в Центр экстренной медицины.

"По его словам, если бы волонтеры не тратили бы время на видеосъемки и позвонили бы в 103, то пациента госпитализировали бы быстрее", - заключили в Минздраве.

Министерство здравоохранения публикует количество свободных мест в больницах Бишкека:

В Кыргызско-Турецкой больнице - 8 В Национальном хирургическом центре - 6 В Национальном госпитале - 24 В Национальном центре фтизиатрии - 13 В Национальном центре кардиологии и терапии - 33 В Городской клинической больнице №1 - 11 В Республиканской клинической инфекционной больнице - 278 В Национальном центре охраны материнства и детства - 21 В Национальном центре онкологии и гематологии - 4 В Клиническом родильном доме №2 - 15

Напомним, волонтеры в социальных сетях сообщили, что несколько часов не могли госпитализировать в больницу пациентку в тяжелом состоянии.