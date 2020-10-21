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Откройте границу! Предприниматели КР намерены выйти на бессрочный митинг

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- Бакыт Басарбек
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Предприниматели Кыргызстана просят дать им налоговые каникулы. Об этом сегодня на встрече с главой Минэкономики заявила глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, со времен пандемии предприниматели несут только убытки.

- Граница с Китаем закрыта. Предприниматели не могут получить свои товары, у многих есть кредиты. Мы отнеслись с пониманием к введению ЧП, отнеслись с пониманием к закрытию границ. Но сейчас ситуация обостряется, власти помогают нам только на бумаге. Я не призываю идти на кардинальные меры, я просто прошу помочь предпринимателям получить свой товар. Торговцы готовы уже выйти на бессрочный митинг, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/393358
Теги:
бизнес, Кыргызстан, ущерб, предприниматель
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