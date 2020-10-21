Садыр Жапаров: Решение не арестовывать Райымбека Матраимова принял я

Решение о том, чтобы не арестовывать экс-заместителя ГТС КР Райымбека Матраимова принял и.о. президента Садыр Жапаров. Об этом он сам заявил в интервью BBC News.

"Райымбек Матраимов поменял паспорт и готовился улететь в Дубай. Когда мне позвонил глава ГКНБ и сообщил, что его арестовали, я сказал "Стоп". Нужно семь раз подумать. Потому что ранее арестовали Алмазбека Атамбаева, а он в три раза богаче Райымбека Матраимова, у него миллиарды. Но хоть копейку в бюджет он заплатил? Нет, еще и содержит его государства уже два года. Также и с Кубанычбеком Кулматовым - он богаче в 2 раза, с Албеком Ибраимовым, Сапаром Исаковым и другими. Они хоть что-то оплатили в казну? Нет! Я решил пойти другим путем, у меня другой стиль работы. Мы можем сейчас за 5 секунд посадить Матраимова, но его счета будут заморожены после ареста, суды будут тянуться годами, а заставить заплатить ущерб государству мы не сможем. Мы сможем конфисковать имущество, но это будет не 24, а 2 миллиона", - пояснил свое решение Жапаров.

Он заявил, что всех коррупционеров теперь прежде будут вынуждать вернуть деньги, а если они будут отказываться, то тогда их посадят.

"Я призываю людей и журналистов не создавать панику, не говорить, что все "заранее договорились", "планировали отпустить". Если народ потребует, то его могут немедленно арестовать. Но в чем будет преимущество? К концу года дефицит бюджета Кыргызстана составит более 30 миллиардов сомов. Надо платить пенсии, пособия, зарплаты. В общем, нам нужно восполнить дефицит бюджета", - высказался и.о. главы государства.

Садыр Жапаров еще раз подчеркнул, что в отношении коррупционных задержаний намерен идти путем, "который приносит пользу государству".

"Если бы Райымбек Матраимов улетел в Дубай, мы бы искали его годами. Договора об экстрадиции с Дубаем нет. Сколько сейчас коррупционеров в бегах пять или десять лет? Смогло ли предыдущее правительство кого-нибудь поймать и заставить заплатить ущерб? Нет. Поэтому мы пойдем тем путем, который приносит пользу государству и людям. В конце концов, идет расследование, потом дело направят в суд, и суд вынесет свое решение", - заключил он.