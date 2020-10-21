В Сокулукском районе задержаны автоугонщики. "Трудились" они и в Бишкеке

Милиционерами Сокулукского района задержаны двое подозреваемых в угоне автомашины в селе Кун-Туу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение об угоне автомашины марки "Мерседес-Бенц".

- С заявлением обратился местный житель М.С.. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 "Угон автомотраспортного средства" УК КР. Спустя несколько часов злоумышленники были

задержаны в соседнем селе Сокулукского района. В ходе задержания также было обнаружена другая автомашина, которая, по

предварительным версии следствия, была угнана в одном из районов города Бишкек, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время установлена причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории города Бишкек. Досудебное производства продолжается.

- Угнанная автомашина сотрудниками милиции передана владельцу, - добавили в ГУВД Чуйской области.