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В Сокулукском районе задержаны автоугонщики. "Трудились" они и в Бишкеке

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- Виктория Гунгер
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Милиционерами Сокулукского района задержаны двое подозреваемых в угоне автомашины в селе Кун-Туу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение об угоне автомашины марки "Мерседес-Бенц".

- С заявлением обратился местный житель М.С.. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 "Угон автомотраспортного средства" УК КР. Спустя несколько часов злоумышленники были

задержаны в соседнем селе Сокулукского района. В ходе задержания также было обнаружена другая автомашина, которая, по

предварительным версии следствия, была угнана в одном из районов города Бишкек, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время установлена причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории города Бишкек. Досудебное производства продолжается.

- Угнанная автомашина сотрудниками милиции передана владельцу, - добавили в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/393361
Теги:
ГУВД, МВД, Сокулукский район, угон, Чуйская область, Бишкек, автомобили
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