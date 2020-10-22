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Арендаторам пригрозили судом

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- Сергей Швец
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Управление земельных ресурсов мэрии за последнее время взыскало несколько крупных задолженностей с неплательщиков по аренде муниципальной земли. Благодаря действиям чиновников городская казна пополнилась на десяток миллионов сомов.

Через суд пришлось взимать долг за аренду с предпринимателя, которому еще в 2014 году предоставили право временного пользования земельным участком площадью 0,0335 гектара на улице Ахунбаева (в микрорайоне "Джал–15") под комплекс торгово–бытовых услуг. Срок аренды составлял 5 лет. В 2016 году ему же отдали в аренду еще один надел, площадь которого составила 2270 квадратных метров, под благоустройство, озеленение и расширение автозаправочной станции все на той же улице Ахунбаева.

Однако выполнять свои обязательства по своевременной оплате аренды земли предприниматель не торопился. В результате по первому объекту у него образовалась задолженность в размере 591 тысячи, а по второму - 2,3 миллиона сомов.

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны УЗР, арендатор продолжал нарушать условия договоров и не вносил плату. Поэтому чиновники были вынуждены обратиться в Ленинский районный суд, где иски по обоим объектам были полностью удовлетворены. В бюджет города возвращено 2,9 миллиона сомов.

Гораздо проще получилось уладить инцидент с другим крупным должником за аренду муниципальной земли, которым оказалось ОсОО "Магнат Экспресс". Бизнесмены задолжали городу 7 миллионов сомов. Правда, в этом случае все ограничилось разъяснительной беседой, так как предприниматели оплатили задолженность в течение одного дня. Но что им мешало это сделать без напоминаний?

К сожалению, далеко не со всеми удается разрешить спорную ситуацию также просто. Например, нескольким гражданкам в срочное пользование на 49 лет был передан участок площадью 780 квадратных метров на улице Тыналиева под строительство многоэтажного дома с комплексом объектов торговли. На начало текущего месяца у них образовался долг в размере 162 тысяч сомов, на 40 тысяч накапала пеня.

Еще в списке неплательщиков значится гражданка, которой в 2016 году был предоставлен земельный участок площадью 17 квадратных метров, прилегающий к помещению на Суюмбаева, 16. Однако бизнесвумен не платила по арендным платежам со 2 квартала 2018 года и накопила долгов на 45 тысяч сомов.

Другая дама не платит за помещение аптеки на перекрестке улиц Кольбаева и Лермонтова с четвертого квартала 2016 года. Ее долг составляет 74 тысячи сомов.

Довольно крупная задолженность сформировалась и у компании "Бишкеккурулуш". Ей еще в 2007 году передали на 49 лет участок площадью 800 квадратных метров на пересечении Уметалиева и Киевской под строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта и гаражами. К началу октября долг фирмы составил 337 тысяч плюс 84 тысячи пени.

Еще одна неплательщица владеет точкой общественного питания на пересечении улиц Кольбаева и Ауэзова. В 2017 году ей отвели участок площадью более 98 квадратных метров. И она почему–то тоже решила, что платить за него не обязательно, задолженность составляет 53 тысячи сомов.

Шестьдесят тысяч никак не донесет до городской казны владелица склада на улице Курманджан–Датки. В 2016 году ей предоставили во временное пользование участок площадью 520 квадратных метров сроком на 5 лет. Но из–за хронических неплатежей сумма долга составила 60 тысяч.

А "вишенкой на тортик" является гаражный кооператив "Фаэтон". В 2016 году по договору аренды ему предоставили земельный участок на улице Патриса Лумумбы. И на сегодняшний день долг организации вместе с пеней составляет 4,3 миллиона сомов.

УЗР уведомил всех предпринимателей о погашении задолженностей в течение 5 дней. В случае очередного игнорирования требований на ближайшем заседании комиссии по земельным участкам будет решаться вопрос о расторжении договоров в одностороннем порядке, взыскании долгов и об изъятии земли через суд.


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URL: https://www.vb.kg/393371
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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