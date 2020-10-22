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В ГСИН назначены первый заместитель и заместитель председателя

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- Оксана Гут
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В Государственной службе исполнения наказаний назначены первый заместитель и заместитель председателя. Соответствующие распоряжения пописал 16 октября премьер-министр КР Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Так, полковник внутренней службы Нуралиев Таалайбек Молдалиевич назначен первым заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики. Ранее он работал Cоветником председателя ГСИН.

Таалайбек Нуралиев родился в 1967 году в Нарынском районе Нарынской области. Образование высшее. В 2001 году окончил Институт управления и права в г. Балыкчи, в 2005 году - Академию МВД Кыргызской Республики.

В армии служил с 22.05.86 по 28.05.88, а с 01.10.1988 по 1990 год был курсантом Шымкентской средней специальной школы, в которой готовилось руководство МВД СССР.

За свою карьеру Нуралиев Таалайбек занимал ряд должностей в министерстве внутренних дел Кыргызской Республики и руководящие должности в ГСИН.

Другим распоряжением премьер-министра полковник внутренней службы Жапаров Рахатбек Усенбекович назначен заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики.

Ранее он занимал должность начальника Главного финансово-хозяйственного управления ГСИН.

Рахатбек Жапаров родился в 1971 году в Кочкорском районе Нарынской области. Образование высшее. В 1993 году окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, в 2006 году - Кыргызскую государственную юридическую академию.

Свою карьеру начал инспектором Службы безопасности дорожного движения, занимал ряд должностей в МВД Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/393377
Теги:
ГСИН, назначение, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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