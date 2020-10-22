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В РК в многоквартирном доме произошел пожар. Погибла женщина (видео)

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- Виктория Гунгер
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Минувшим вечером в Алматы в мкр. Самал-2 произошел пожар. На месте происшествия обнаружили тело женщины, одну удалось спасти, передает zakon.kz.

Как отмечается, в 22:50 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Медеуском районе, мкр. Самал-2, д. 73. По прибытию через 6 минут обстановка была следующая - открытым пламенем горела квартира на 7-м этаже 9-этажного дома. Из двух окон валили клубы густого дыма и огня, в одном из оконных оконных проемов звала о помощи женщина. На лестничных клетках с 6 по 9 этажи создалось сильное задымление. Незамедлительно звеном газодымозащитной службы проведена эвакуация людей с верхних этажей, - рассказали в ДЧС Алматы.

Пожарные вскрыли утолщенную металлическую дверь специальным инструментом. В горящей квартире была очень высокая температура.

Уточняется, что в комнате квартиры - в очаге пожара - обнаружено тело женщины, 1976 г.р.

- Одновременно, для спасения женщины с окна 7 этажа была развернута пожарная автолестница АЛ-32. Спасенную 53-летнюю женщину немедленно госпитализировали в БСМП. Принятыми мерами пожар локализован за 27 минут, в 23:48 ликвидирован полностью на площади 20 кв.м. В тушении пожара задействованы 24 человек личного состава, 8 единиц техники, а также сотрудники УП Медеуского района, - сообщили в ДЧС.


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URL: https://www.vb.kg/393378
Теги:
Казахстан, погибшие, пожар, Кыргызстан, МЧС
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