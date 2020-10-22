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Сработали сигнализации, качался пол. В РК прогремели взрывы

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- Виктория Гунгер
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Вечером 21 октября в Усть-Каменогорске РК прогремели взрывы, передает zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, во дворах у машин сработали сигнализации, а в домах качался пол. Жители других районов города слышали громкий хлопок, как при взрыве.

- Как выяснилось позже, это были запланированные взрывные работы. Они связаны со строительством инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генплана 25-го района Усть-Каменогорска и проведением внутриквартальных сетей водоснабжения. При этом оповещения о "громких" работах не поступало, -пишут СМИ РК.


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URL: https://www.vb.kg/393380
Теги:
взрыв, Казахстан, Кыргызстан
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