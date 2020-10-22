Решению проблем демографии в России могут помочь мигранты

Одной из актуальных проблем современной России названо продолжающееся снижение численности населения. По мнению экспертов, в решении демографической проблемы нельзя не дооценивать роль мигрантов.

В экспертном сообществе страны сейчас обсуждается скорректированный кабмином РФ прогноз по убыли населения страны, которая рисует оказаться весьма значительной уже в ближайшей перспективе. Это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ. В предыдущем варианте прогнозировалось, что население сократится на 158 тысяч человек, а прирост начнется с 2022 года. В обновленном варианте скорость сокращения общей численности россиян уже в 2020 году возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тысячи человек против 32,1 тысячи.

В целом же, согласно документу, за 2020-2024 годы население России уменьшится более чем на 1,2 миллиона человек. Перелом ситуации возможен только в 2030 году. При этом, согласно данным Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, 46 процентов россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей. Причина – неустойчивое материальное положение или просто не хотят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогноз правительства, заявил, что численность населения падает еще "из-за совпадения двух демографических ям". Это последствия Великой Отечественной войны и развала Советского Союза.

"Вот эти две ямы, они нас преследуют по всей нашей истории современной. Вы знаете, что принимаются максимально возможные энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы охранять материнство и детство. Как вы знаете, к сожалению, обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться, тоже не весьма благоприятные. Пандемия. Если бы не было этих мер падения, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей", - говорит Песков.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отмечает, что Росстат еще давно прогнозировал спад демографии в России. По его словам, лучший способ преодолеть убыль населения, - привлечь в страну мигрантов. Однако из-за закрытых границ их количество в последнее время также сократилось.

"Арифметика говорит, если столько-то населения рождается, умирает, получается отрицательная величина, если вы хотите, чтобы население росло, то нужно, чтобы был миграционный прирост", - заявил Вишневский.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич тоже отмечает значение миграционного фактора в решении демографической проблемы в России. Она констатирует: "Во-первых, выросла смертность, снизилась рождаемость, то есть естественная убыль стала увеличиваться. И плюс миграция осталась 40 процентов, которая частично всегда эту убыль компенсировала. А сейчас уже совсем никак. Самые постаревшие регионы России - центр и северо-запад, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все остальное - очень старое население, поэтому здесь естественная убыль максимальна".

"И миграция туда особо не идет, как вы знаете, мигранты у нас в основном едут в крупнейшие агломерации, -продолжает Зубаревич. - Изменить это нельзя. Постаревшее население рожает поколение внуков тех, кто родился в войну. Оно очень маленькое, вы же не заставите женщину четырежды рожать. А умирает очень большое, многочисленное поколение рожденных в конце 1940-х и в 1950-х".

В свою очередь, заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ, Александр Гребенюк считает, что пока не стоит торопиться с выводами: "Я бы каких-то серьезных прогнозов, аналитики на данных за этот год вообще бы не делал. Экстраординарный год, экстраординарная ситуация, поэтому как-то сложно. Вот год пройдет, получим годовые данные, посмотрим, какие там внутри колебания, и уже о чем-то можно говорить. Сейчас в моменте я бы не стал драматизировать. С другой стороны, надо посмотреть в этой общей убыли, сколько там мигрантов выехало".

Согласно данным Института социологии РАН, который в 2019 году провел и сследование "Предпринимательская активность иностранных трудовых мигрантов в России. На примере киргизских мигрантов в Москве и Московской области", в середине 2000-х на территории России одновременно находились около 300–350 тысяч граждан Кыргызстана, к концу 2000-х - 400–450 тысяч, начиная с 2010-го - около полумиллиона…Летом 2018 года на территории России находились около 640 тысяч граждан Кыргызстана, из которых почти 200 тысяч - в Москве, 306 тысяч - в Центральном федеральном округе. Кроме того, около 350 тыс. выходцев из Кыргызстана имеют российское гражданство. Иными словами, общая численность людей родом из Кыргызстана в России составляет около 1 миллиона человек".

По разным данным, к настоящему моменту этот показатель, несмотря на частичный отток кыргызских мигрантов в связи с пандемией, еще больше увеличился.