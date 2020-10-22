Некоторые частные школы Бишкека начали учиться в обычном режиме

Некоторые частные школы в Бишкеке возобновили реальное обучение. Об этом редакции VB.KG сообщили родители учеников.

Родители отмечают, что перед тем как в их школах запустили реальное обучение, их обязали написать письмо в адрес Министерства образования и науки о том, что они не имеют претензий к учебному заведению, в том случае если их ребенок заболеет, и берут всю ответственность на себя.

- Каждая школа, как государственная, так и частная, берет разрешение на работу в оффлайн режиме в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек. Если надзор видит, что школа соответствует алгоритму безопасности, то она получает разрешение на работу, - сообщили корреспонденту "ВБ" в пресс-службе Министерства образования.

Соответствующее письмо Минобраз отправил еще в начале октября во все школы. В Минобразе отметили, что школы могут получить разрешение "на полный режим оффлайн для 1-6 классов, а может быть совмещение".