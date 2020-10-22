Депутаты стран ОДКБ обсудили противодействие иностранному вмешательству

В Госдуме РФ участники заседания Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провели видеоконференцию с депутатами стран Организации Договора о коллективной безопасности. Видеомост связал Москву с Санкт-Петербургом, где в это время проходило заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

"За год работы нашей Комиссии мы собрали объемные материалы, из которых видно кто, каким образом, и при чьей поддержке вмешивается в наши внутренние дела. Мы определили, какие законодательные нормы нужно усовершенствовать, чтобы возможности для такого вмешательства перекрыть, и уже начали вносить изменения в действующие законы", - сообщил председатель Комиссии Василий Пискарев.

Он показал на конкретных примерах, как иностранные государства через подконтрольную сеть некоммерческих неправительственных организаций, в том числе признанных в России нежелательными, и зарубежных медиаресурсов стимулируют протестную повестку, вовлекают в нее несовершеннолетних, вмешиваются в выборы, в наркополитику, пытаются размыть традиционные семейные ценности, исказить историю, и активно обучаю этим технологиям своих адептов.

При этом Василий Пискарев обратил внимание на схожесть по многим параметрам технологий, которые были использованы в ходе протестов за рубежом. И предложил в странах ОДКБ изучить российский опыт законодательного регулирования противодействия иностранному вмешательству, выразив готовность оказать коллегам необходимую помощь.

"Предлагаем также рассмотреть вопрос создания при необходимости в парламентах государств–членов ОДКБ самостоятельных рабочих органов по противодействию внешнему вмешательству. Уверен, что наша совместная работа в рамках ОДКБ по противодействию вмешательству извне позволит обеспечить надежную защиту суверенитета и территориальной целостности наших государств", - заключил председатель Комиссии.

Попытки иностранного вмешательства во "внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ" отметил в комментарии РИА "Новости" и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии", - приводит информагентство слова Нарышкина. По мнению директора СВР, на очереди – Молдова, где скоро пройдут президентские выборы.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.