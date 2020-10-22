Госдеп США надеется, что Камчы Кольбаева будут содержать под стражей

Соединенные Штаты Америки приветствуют действия государственных органов Кыргызской Республики по задержанию крупного представителя организованной преступности Камчыбека Кольбаева. Об этом сообщает посольство США в Бишкеке.

"США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство отмечает, что ранее Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчыбека Кольбаева.

"Криминальная сеть Кольбаева базируется в Центральной Азии и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, торговлей людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня 22 октября, в Бишкеке был задержан органами ГКНБ Камчыбек Кольбаев.