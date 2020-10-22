Погода
$ 80.50 - 80.84
€ 94.47 - 95.59

Госдеп США надеется, что Камчы Кольбаева будут содержать под стражей

124  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Соединенные Штаты Америки приветствуют действия государственных органов Кыргызской Республики по задержанию крупного представителя организованной преступности Камчыбека Кольбаева. Об этом сообщает посольство США в Бишкеке.

"США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство отмечает, что ранее Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчыбека Кольбаева.

"Криминальная сеть Кольбаева базируется в Центральной Азии и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, торговлей людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня 22 октября, в Бишкеке был задержан органами ГКНБ Камчыбек Кольбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393405
Теги:
задержание, США, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  