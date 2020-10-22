Повышение налогов на добычу золотой руды – очередной удар по инвестициям?

В Кыргызстане увеличены ставки налога на доходы по добыче и реализации золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Ставка налога увеличивается на 7 процентов до 2023-го, а с 2023 года - на 10 процентов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ГНС, законом повышение для налогоплательщиков принято от 22 августа 2020 года № 141.

- С учетом внесенных изменений устанавливается единая ставка: для золота, серебра и платины, а также металлосодержащих руд и концентратов золота, серебра и платины - в размере 5 процентов; для металлов, металлосодержащих руд концентратов металлов, за исключением золота, серебра и платины, - в размере 3 процентов. При этом данный Закон вступает в силу с 1 ноября этого года, - подчеркнули в ГНС.

Представители горнодобывающего сектора отметили, что подобный вопрос надо рассматривать с двух позиций. Если на него смотреть только с точки зрения пополнения бюджета - это правильный шаг.

- Ужесточение доходной части в условиях жесточайшего дефицита бюджета в несколько десятков миллиардов, вещь хорошая. Однако с точки зрения инвестиционной привлекательности, это крайне шаткий посыл, - сказал VB.KG глава ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев. - Ведь основным составляющим привлекательности для инвесторов является, прежде всего, стабильность государства, в том числе, законодательная. Возможно, при увеличении налогового бремени руководствовались тем, что в настоящее время цена на золото возросла. Вот только вносить такие изменения законодательства, которые меняют правила игры и увеличивают налоговое бремя, нужно после долгого и всестороннего обсуждения на двух-трехсторонних площадках с участием инвесторов.

По словам главы ЦК ГМПК, возросшая цена на золото образовала некую экономическую подушку и смягчит удар от повышения на первом этапе. Но как недропользователи отреагируют завтра, если цена на золото понизится, сказать сложно. - Смогут ли они работать в новых условиях? Поэтому, такие расчеты должны готовиться специалистами и тщательно анализироваться. Ведь у каждой компании разная рентабельность и доля прибыли. Например, несколько лет назад также ввели налог на валовый доход. В итоге комбинат "Макмалзолото" стал платить в разы больше налогов, но вот на расширение, геолого-разведку, на подготовку новых участков денег не осталось. В итоге предприятие оказалось в банкротном состоянии, и пришлось привлекать инвесторов. Теперь на его базе работает ОсОО "Макмал Голд Компани". И с этими пертурбациями, в том числе, связаны изменения в законодательстве. Поэтому, нужен для таких поправок хороший анализ, - заявил Эльдар Таджибаев.

Стоит напомнить, что еще на стадии утверждения парламентом данной поправки в законопроект 12 июня 2020, Международный деловой совет о возможном повышении налога высказался критически. Отмечая, что повышение налога на доходы золотодобывающих предприятий на 7 процентов устанавливает ставку в размере от 8 до 27 процентов от выручки в зависимости от цены на золото.

- Иными словами, при текущей цене на золото (1727 долларов США за тройскую унцию) ставка составит 18 процентов от выручки, не учитывая расходы на добычу (себестоимость продукции), другие налоги и платежи. Кроме того, предполагается установление единой ставки роялти (5 процентов) как для крупных, так и для мелких месторождений золота, - сообщили тогда в МДС.

Они тогда поясняли, что горная добыча – технологически сложная и затратная отрасль, которая требует специализированного профессионального подхода.

- Даже при действующем налоговом режиме и ценах на металлы крупнейшим компаниям потребуется от 10 до 20 и более лет, чтобы только окупить сотни миллионов долларов, инвестированных в экономику Кыргызстана, не говоря уже о получении прибыли. И это без учета поправки на инфляцию, колебаний на рынке сырья, политических и социальных рисков. Золотодобывающие компании Кыргызстана платят по меньшей мере 20 видов налогов, неналоговых и иных обязательных платежей на территории страны. Общая налоговая нагрузка на отрасль в КР, по разным подсчетам, составляет от 20 до 30 процентов к выручке, что является самой высокой нагрузкой по сравнению с другими отраслями и с аналогичными показателями других стран. Поэтому, любое существенное повышение налогового бремени неминуемо ведет к сокращению инвестиций в развитие, рабочих мест, расходов на оплату труда и добровольных выплат, а также к изменениям в технологии добычи и неэффективному использованию минерально-сырьевой базы, - подчеркивали тогда в МДС.

А значит, с учетом нынешних реалий в Кыргызстане в ближайшее время еще больше наметится отток инвестиций, а следовательно, и доходов в дефицитную госказну.