Абдырахман Маматалиев назначен директором Государственной кадровой службы. Соответствующий указ подписал сегодня исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Что о нем известно:

63-летний Маматалиев Абдырахман Мадакимович, по специальности "инженер-механик" - заслуженный работник государственной службы Кыргызстана.

В 1999 году был назначен главой Баткенской районной государственной администрации – акимом района, где проработал до декабря 1999 года.

В 2000-2004 годах работал в законодательном собрании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в начале заведующим отделом по обороне, безопасности и правопорядку, с января 2003 года заведующим отделом по государственной службе и организационной работы, затем после реорганизации работы, заведующим отделом кадров и специальной работы.

С ноября 2004 года по октябрь 2005 года работал заместителем генерального директора Гендирекции автодороги "Бишкек-Ош".

С 2005 по 2010 год работал руководителем аппарата, заместителем министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

С 10 ноября 2010 года - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс".

С 3 апреля 2014 года по 5 ноября 2015 года - вице-премьер-министр по безопасности, правопорядку и вопросам границ КР.

Советник государственной службы 3 класса.

Почетный автотранспортник Кыргызской Республики.